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90’ların unutulmaz sanatçısı Tayfun Duygulu'nun acı günü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 11:32
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90’ların unutulmaz sanatçısı Tayfun Duygulu’nun acı günü!

90'ların unutulmaz sanatçısı Tayfun Duygulu'nun annesi İclal Duygulu, hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

90'lı yılların sevilen şarkıcısı Tayfun Duygulu, annesi İclal Duygulu'nun vefat haberiyle sarsıldı. "Hadi Yine İyisin", "Seninle Ölürüm", "Kendine Gel" ve "Duman Oldum" gibi hit parçalarla bir döneme damga vuran sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

"NURLAR İÇİNDE UYU"

Duygulu annesi ile paylaştığı gönderisine, "Dünya güzelim, zarif asil kraliçem, beni var eden Canım anneciğimi bugün sonsuzluğa uğurladık. Nurlar içinde uyu, seni kalbimin attığı son an'a kadar çok seveceğim" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

CENAZE DETAYLARINI AÇIKLADI

Bugün annesini son yolculuğuna uğurlayacak olan Duygulu, "Biricik annemiz 30.04.2005 günü Zincirlikuyu Camii'nden ikindi namazına müteakiben Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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