90’ların unutulmaz sanatçısı Tayfun Duygulu’nun acı günü!

"NURLAR İÇİNDE UYU"

Duygulu annesi ile paylaştığı gönderisine, "Dünya güzelim, zarif asil kraliçem, beni var eden Canım anneciğimi bugün sonsuzluğa uğurladık. Nurlar içinde uyu, seni kalbimin attığı son an'a kadar çok seveceğim" notunu düştü.

Kaynak: Instagram