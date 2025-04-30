Milyonluk fenomen Kristina Bazan İstanbul'a hayran kaldı
Sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede milyonlara ulaşan ve lüks moda ile güzellik markalarıyla yaptığı işbirlikleri sayesinde milyon dolarlık kazançlar elde eden İsveçli blogger Kristina Bazan, İstanbul'u ziyaret etti.
İsveçli Kristina Bazan, lüks markalarla anlaşarak milyon doları bulan kazanç sağlayan ilk moda-güzellik blogger'ı oldu.
Sabah'ın haberine göre; Bir ekonomi dergisinin hazırladığı "30 yaş altındaki en başarılı 30 kişi" listesinde yer alan Bazan, kariyerine şarkıcılık ve modelliği de ekledi.
İSTANBUL'A HAYRAN KALDI
Geçtiğimiz günlerde ilk kez Türkiye'ye gelen ünlü influencer, İstanbul'a olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:
"Buraya ilk kez geliyorum. Hakkında çok fazla şey duyduğum bu inanılmaz şehri keşfedeceğim için çok mutluyum"
Ünlü yıldız, boğaz turu yaptı, tarihi yarımadayı gezdi.
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