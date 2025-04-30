Milyonluk fenomen Kristina Bazan İstanbul’a hayran kaldı

İSTANBUL'A HAYRAN KALDI

Geçtiğimiz günlerde ilk kez Türkiye'ye gelen ünlü influencer, İstanbul'a olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

"Buraya ilk kez geliyorum. Hakkında çok fazla şey duyduğum bu inanılmaz şehri keşfedeceğim için çok mutluyum"

Kaynak: Instagram

Ünlü yıldız, boğaz turu yaptı, tarihi yarımadayı gezdi.

Kaynak: Instagram