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Milyonluk fenomen Kristina Bazan İstanbul'a hayran kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 09:06
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Milyonluk fenomen Kristina Bazan İstanbul’a hayran kaldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede milyonlara ulaşan ve lüks moda ile güzellik markalarıyla yaptığı işbirlikleri sayesinde milyon dolarlık kazançlar elde eden İsveçli blogger Kristina Bazan, İstanbul'u ziyaret etti.

İsveçli Kristina Bazan, lüks markalarla anlaşarak milyon doları bulan kazanç sağlayan ilk moda-güzellik blogger'ı oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sabah'ın haberine göre; Bir ekonomi dergisinin hazırladığı "30 yaş altındaki en başarılı 30 kişi" listesinde yer alan Bazan, kariyerine şarkıcılık ve modelliği de ekledi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İSTANBUL'A HAYRAN KALDI

Geçtiğimiz günlerde ilk kez Türkiye'ye gelen ünlü influencer, İstanbul'a olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

"Buraya ilk kez geliyorum. Hakkında çok fazla şey duyduğum bu inanılmaz şehri keşfedeceğim için çok mutluyum"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü yıldız, boğaz turu yaptı, tarihi yarımadayı gezdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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