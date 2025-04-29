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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Meral Kurtuluş hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 15:38 Güncelleme: 29.04.2025 15:45
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Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Meral Kurtuluş hayatını kaybetti!

Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol alan ve Türk sinemasının tanınmış oyuncularından Cevat Kurtuluş'un eşi oyuncu Meral Kurtuluş'dan acı haber geldi.

1992'de vefat eden Cevat Kurtuluş'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Meral Kurtuluş'tan acı haber geldi. Gelen son dakika haberlerine göre Yeşilçam'ın sevilen ismi, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

Ünlü ismin vefat haberi Film-San Vakfı tarafından Instagram'da duyuruldu. Paylaşımda "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

1935 yılında Kosova'da dünyaya gelen Meral Kurtuluş, 1950 yılında Türkiye'ye göç etti. 1959'da oyuncu Cevat Kurtuluş ile evlenen Meral Kurtuluş, sinema kariyerine 1960 yapımı Ayşecik filmiyle başladı. Oyunculuk hayatı boyunca yaklaşık 100 filmde çeşitli yardımcı rollerde izleyiciyle buluştu.

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