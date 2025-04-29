5 yıllık eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gören Ebru Şallı dava sürecini anlattı
2019 yılında dünyaevine giren Uğur Akkuş ile Ebru Şallı, boşanma haberleriyle gündem olmaya başladı. Daha önce yaptığı açıklamada 5 yılık eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Şallı, devam eden dava süreciyle ilgili son durumu anlattı.
2019 yılında Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı almıştı.
"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"
8 Kasım tarihinde eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyuran Uğur Akkuş, ayrılık nedenini şu sözlerle ifade etmişti:
"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."
Ebru Şallı, aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasında bulunmuştu.
EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS VERDİLER
Boşanma davalarının gerçekleşeceği gün ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıklamıştı.
Akkuş yaptığı açıklamada; "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
"UZUN SÜREDİR ŞİDDET, TEHDİT VE HAKARETLERE MARUZ KALIYORUM"
Ebru Şallı, "Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım" demişti.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
Daha önce 'Evlilik birliğine olan saygımdan sustum' diyen Şallı, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yapmıştı.
"Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.
Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalar, hakaret ve iftiralar ile ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlarla tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir.
Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlanmı derinden yaralamaktadır. Her zaman hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan birisi olarak bu durumu yasal çerçevede el almakta olduğumu, koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli tüm hukuki adımları attığımı ve atmaya devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak ve bu süreçte bana ve çevreme yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim.
Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederim."
DAVA SÜRECİNİ ANLATTI
Hürriyet'te yer alan habere göre Ebru Şallı son olarak yürüyüş yaptığı sırada basın mensuplarına rastladı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Şallı boşanma süreciyle alakalı, "Dava devam ediyor. Birçok kişi tehdit ediliyor maalesef. Gazetecileri de tehdit etti biliyorum, üzgünüm. Benim kontrolümde olan bir şey değil ama bitecek. Bu süreçte pilatese devam ediyorum. Onu bırakırsam biterim. Pilates benim antidepresanım." açıklamasını yaptı.
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