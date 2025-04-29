Sosyetenin ünlü ismine çifte sürpriz! Füsun Kuran 15 yıl sonra yeniden hamile
İyi Ki Vakfı’nın kurucusu Füsun Kuran ve eşi mimar Sinan Kuran çiftinden müjdeli haber geldi. Kuran, 48 yaşında yeniden anne olmaya karar verdi. İşte gündeme bomba gibi düşen haberin detayları...
2010 yılında ikiz kızları Kayra ve Talya'yı kucağına alan Kuran çifti, 15 yıl sonra tekrar anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"İyi ki Vakfı" kurucusu, işadamı Füsun Kuran'ın büyük bir cesaret örneği gösterip 48 yaşında tekrar anne olmaya karar verdiğini ilk bu köşede okumuştunuz. Şimdi size daha da bomba bir haberim var!
Evliliklerinde 21 yılı geride bırakan Sinan-Füsun Kuran çiftinin geçen hafta 15. doğum günlerini kutlayan ikiz kızları Kayra ve Talya'ya ikiz kardeş geliyor. Evet, yanlış okumadınız... Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Füsun Kuran'ın yine ikizleri olacak ve yine ikisi de kız...
Geçen eylül ayında ikiz kızlarını eğitimleri için Londra'ya gönderince evde kendilerini çok yalnız hisseden, yıllardır kızlarının kardeş istediğini de düşününce çocuk yapmaya karar veren çifte, Allah yine ikiz nasip etmiş. Füsun Hanım, umarım sağlıkla ikiz kızlarını kucağına alır ve kendisinin de dediği Allah kızlarını iyi insanlara karıştırır ve şansları iyi olur."
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