Nihat Kahveci'nin eşinden yıllar sonra itiraf gibi açıklama!
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci, katıldıkları YouTube programında evlilikleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Eski futbolcu Nihat Kahveci, 2018 yılında eski manken Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu. İki kızları olan ünlü çift, bir Youtube programına konuk oldu.
Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci, ilişkileri hakkında konuştu. Eşiyle nasıl tanıştığını anlatan Fulya Sever Kahveci, yıllar sonra bir itirafta bulundu.
"ASLA EVLENMEM DİYORDUM"
Nihat Kahveci'yi futbolculuk yıllarından tanıdığını söyleyen Fulya Sever Kahveci, "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli çünkü. Amcam da yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı" dedi.
"HAYATIMIN HER ANINDA FULYA VAR"
Eşine olan aşkından bahseden Nihat Kahveci ise "Hayatımın her anında Fulya var" ifadelerini kullandı. Eski futbolcu, sözlerine "Fulya'yla her konuyu konuşurum; futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih. İnanılmaz bir genel kültürü var" diye devam etti.
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