Nihat Kahveci’nin eşinden yıllar sonra itiraf gibi açıklama!

"HAYATIMIN HER ANINDA FULYA VAR"

Eşine olan aşkından bahseden Nihat Kahveci ise "Hayatımın her anında Fulya var" ifadelerini kullandı. Eski futbolcu, sözlerine "Fulya'yla her konuyu konuşurum; futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih. İnanılmaz bir genel kültürü var" diye devam etti.

Kaynak: Instagram