Masterchef Semihcan Temiz’den aşk itirafı! Gerçek tarih ortaya çıktı

İLK KEZ AÇIKLADI!

Aynı yarışmadan Battal Kaan Özdemir'in Youtube programına katılan Semihcan Temiz, aşkı hakkında konuştu. 9 aydır sevgili olduklarını belirten Semihcan Temiz, Sancakay Ilım'ın kendisini 5 ay beklediğini dile getirdi.

Temiz, yaptığı açıklamada, "Sevgilim var ben Ilım diyorum. Daha önce Survivor geçmişi var. Sonuç olarak aynı camiada gibi olduk. Sosyal medyadan konuştuk. Konuşmaya başladık, karakterler uydu. Neredeyse 9 ay oldu. 5 ay beni yarışmada bekledi. Annem dedi ki sen ilk Ilım'ın yanına git. Çok zeki bir kadın, başarılı olmamı isteyen biri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram