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Masterchef Semihcan Temiz'den aşk itirafı! Gerçek tarih ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 14:23
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Masterchef Semihcan Temiz’den aşk itirafı! Gerçek tarih ortaya çıktı

Masterchef Türkiye 2024 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran başarılı isim Semihcan Temiz, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Temiz, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Sancakay Ilım ile ne zaman sevgili olduklarını açıkladı.

Masterchef Türkiye 2024 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran başarılı isim Semihcan Temiz ve eski Survivor yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül ile aşk yaşamaya başladı. Sevgililer günü paylaşımı yapan Semihcan Temiz, Sancakay Ilım Morgül aşk yaşadığını duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İLK KEZ AÇIKLADI!

Aynı yarışmadan Battal Kaan Özdemir'in Youtube programına katılan Semihcan Temiz, aşkı hakkında konuştu. 9 aydır sevgili olduklarını belirten Semihcan Temiz, Sancakay Ilım'ın kendisini 5 ay beklediğini dile getirdi.

Temiz, yaptığı açıklamada, "Sevgilim var ben Ilım diyorum. Daha önce Survivor geçmişi var. Sonuç olarak aynı camiada gibi olduk. Sosyal medyadan konuştuk. Konuşmaya başladık, karakterler uydu. Neredeyse 9 ay oldu. 5 ay beni yarışmada bekledi. Annem dedi ki sen ilk Ilım'ın yanına git. Çok zeki bir kadın, başarılı olmamı isteyen biri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Mehmet şef ile tartıştıktan sonra stüdyoyu terk eden Semihcan olayla ilgili de açıklama yaptı. Mehmef şef ile yaşadığı kavgasını anlatan Semih, "Aslında orada kendime kızıyorum, o da zarar veriyor. Semih biraz sakin ol dedim. Daha önümüzde çok uzun yol var, böyle gidersen tükenirsin" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Babasın kanserden kaybeden ve yaşadığı süreci anlatan Temiz şu ifadeleri kullandı:

"Babamı kaybettiğimde Dubai'deydim ve gelemedim. O an son param vardı, babam çok hastaydı. Doktor bize söyledi. O dönem kötü bir dönemdi. Hayatı boyunca mücadele eden insanlarız biz."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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