Baba acısıyla sarsılmıştı! Bayhan’dan yürek burkan sözler...

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ŞARKI MÜJDESİ

Sohbetin devamında basın mensuplarının 'Yaz sezonunda yeni şarkılar gelecek mi' sorusuna da Bayhan, ''Büyük bir sürprizimiz var. Nasip olursa mayısta. Özel bir proje, bana göre büyük bir proje. Benim için çok kıymetli bir proje'' diye konuştu.

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu.