Baba acısıyla sarsılmıştı! Bayhan'dan yürek burkan sözler...
Yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Bayhan Gürhan trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan ile ilgili konuştu.
Popstar yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı Bayhan Gürhan'ın babası Sabahattin Gürhan, trafik kazası sonucu 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Gürhan'ın cenazesi 29 Kasım 2024'te Adana'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Bayhan, "Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir." notuyla üzücü haberi sevenleriyle paylaşmıştı.
BABA ACISINI ANLATTI
Şarkıcı Bayhan, katıldığı bir davette basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
Muhabirlerin, 'En son acı bir haber alıp babanız vefat etmişti, ciddi bir travma sizin için, bağlarınız çok kuvvetliydi. Aşabildiniz mi?' sorusuna ünlü isim ''Daha öncesinde başlayan sorumluluklarımızdan dolayı acılarımızı yeni yaşama fırsatı buluyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. O yüzden Allah tüm yakınlarımızı kaybedenlere sabır versin'' dedi.
ŞARKI MÜJDESİ
Sohbetin devamında basın mensuplarının 'Yaz sezonunda yeni şarkılar gelecek mi' sorusuna da Bayhan, ''Büyük bir sürprizimiz var. Nasip olursa mayısta. Özel bir proje, bana göre büyük bir proje. Benim için çok kıymetli bir proje'' diye konuştu.
BAYHAN KİMDİR?
Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu.
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