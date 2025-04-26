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Torreira'nın eski sevgilisi Devrim Özkan'a dolandırıcılık şoku!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 08:48
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Torreira’nın eski sevgilisi Devrim Özkan’a dolandırıcılık şoku!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, adını kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlattığını açıkladı.

'Vatanım Sensin', 'Vuslat', 'Ramo', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ve 'Ne Gemiler Yaktım' gibi birçok yapımda rol alan güzel oyuncu Devrim Özkan, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AYRILDILAR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile evlenmesi beklenirken sürpriz ayrılık kararı alan güzel oyuncunun adı daha sonra basketbolcu Luka Brajkovic ile anılmıştı. Özkan, aşk dedikodularının yayılmasının ardından konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu.

Ünlü ismin 'Günün alıntısı' notuyla yayınladığı fotoğrafta ise, "Bekarım. Daha önce bekardım, şimdi ekstra bekarım." notuyla haberleri yalanlamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

26 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı harekete geçti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan oyuncu, "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" notuyla takipçilerini uyardı.

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