Şarkıcı Sefo’nun aile evinde korkutan yangın: Son durumu sosyal medyadan duyurdu

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İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sefo'nun ablasının ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'ABLAM VE 2 KEDİMİN DURUMU İYİ'

Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sefo yaptığı paylaşımda, "Dün gece Samsun'daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez" ifadelerine yer verdi.