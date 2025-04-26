Şarkıcı Sefo'nun aile evinde korkutan yangın: Son durumu sosyal medyadan duyurdu
Şarkıcı Sefo olarak bilinen müzisyen Seyfullah Sağır’ın Samsun'daki baba ocağında yangın paniği yaşandı. Olay yerine ihbar üzerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken sevilen sanatçıdan yangına ilişkin açıklama geldi. Sefo 'Yangına kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve 2 kedimiz gayet iyi' ifadelerini kullandı.
Rap müziğinin sevilen isimlerinden Sefo, ailenin evinde meydana gelen yangınla büyük korku yaşadı. Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki sitedeki 10 katlı binanın son katında gece saatleri alevler yükseldi. 'Sefo' lakaplı rap şarkıcısı Seyfullah Sağır'ın aile evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sefo'nun ablasının ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
'ABLAM VE 2 KEDİMİN DURUMU İYİ'
Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sefo yaptığı paylaşımda, "Dün gece Samsun'daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez" ifadelerine yer verdi.
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