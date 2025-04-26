Şeyma Subaşı’dan bomba sözler! Ayrıldıkları iddia edilmişti...

Sürekli seyahat etmesiyle de gündemde olan hatta neredeyse kışı uzun zamandır geçirmeyen Subaşı, "Geçenlerde uyandım İstanbul'da. Bir anda gece kalktım ve 'Ben neredeydim' dedim. Işığı açtım ve İstanbul'da evindeyim oldum. Ben hangi ülkedeyim oldu. Bunu da yanlış anlamayın lütfen. Benden daha fazla gezenler de var bu arada." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram