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Şeyma Subaşı'dan bomba sözler! Ayrıldıkları iddia edilmişti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 10:30
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Şeyma Subaşı’dan bomba sözler! Ayrıldıkları iddia edilmişti...

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak Brezilyalı sevgilisiyle ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Youtube kanalında takipçileriyle soru-cevap yapan Subaşı, sevgilisi hakkında bomba sözler söyledi.

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ve sürekli seyahat etmesiyle konuşulan Şeyma Subaşı, Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz yıl sevgili olan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. Takipçileriyle Youtube'da soru cevap yapan Şeyma Subaşı, sevgilisini paylaştığı ilk fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BEN ARAMADIM O GELDİ"

Erkek arkadaşıyla ilgili Subaşı, "Erkek arkadaşım Brezilyalı. Beğenilmeyecek gibi değil, galiba öyle doğdu bu çocuk. Ben aramadım o kendi geldi. Bizde de vücut kötü değil. Arkadaşlar, sevgilim taşın ötesi." dedi.

Kaynak: YouTube ekran görüntüsüKaynak: YouTube ekran görüntüsü

Sürekli seyahat etmesiyle de gündemde olan hatta neredeyse kışı uzun zamandır geçirmeyen Subaşı, "Geçenlerde uyandım İstanbul'da. Bir anda gece kalktım ve 'Ben neredeydim' dedim. Işığı açtım ve İstanbul'da evindeyim oldum. Ben hangi ülkedeyim oldu. Bunu da yanlış anlamayın lütfen. Benden daha fazla gezenler de var bu arada." ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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