Deren ve Derin Talu kardeşlerden "zengin koca" açıklaması

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"İSTESEK BULURDUK"

Deren Talu; "Paylaşımlarımıza 'zengin koca avcıları', 'evlenmek istiyorsunuz' şeklinde yorumlar geliyor. Öyle bir derdimiz ve ihtiyacımız yok. Ben evliliği düşünmüyorum ve evliliği saçma buluyorum" diye konuştu.

Derin Talu ise "Anne ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdi ve biz çok etkilendik. O yüzden evlilik bizim aklımızda iyi kalmadı. Hayatımızda hiç özendiğimiz bir evlilik görmedik. İkimiz de istesek evlenirdik" ifadelerini kullandı. Derin Talu ayrıca; "İkimiz de istesek evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV (özgeçmiş) atıyor, zengin koca bulamaz mıydım?" dedi.