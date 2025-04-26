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Deren ve Derin Talu kardeşlerden "zengin koca" açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 13:00
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Deren ve Derin Talu kardeşlerden zengin koca açıklaması

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, sosyal medyadaki açıklamaları ve paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Talu kardeşler, şimdi de 'zengin koca' sözleriyle dikkat çektiler.

Defne Samyeli'nin, 2011 yılında boşandığı mimar Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin Talu, magazin gündeminden düşmüyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

21 yaşındaki Derin Talu, yeni açmış olduğu TikTok hesabından yayınladığı videolarıyla dikkat çekerek, bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini istemişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SEVGİLİ KRİTERİNİ AÇIKLADI

Bir erkekte aradığı kriterleri sıralayan Talu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, kendileri hakkında yapılan, 'zengin koca avcıları' yorumlarına sosyal medyadan paylaştıkları bir videoyla yanıt verdi. İki kardeş, Instagram hesaplarından videolu bir açıklamada bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"İSTESEK BULURDUK"

Deren Talu; "Paylaşımlarımıza 'zengin koca avcıları', 'evlenmek istiyorsunuz' şeklinde yorumlar geliyor. Öyle bir derdimiz ve ihtiyacımız yok. Ben evliliği düşünmüyorum ve evliliği saçma buluyorum" diye konuştu.

Derin Talu ise "Anne ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdi ve biz çok etkilendik. O yüzden evlilik bizim aklımızda iyi kalmadı. Hayatımızda hiç özendiğimiz bir evlilik görmedik. İkimiz de istesek evlenirdik" ifadelerini kullandı. Derin Talu ayrıca; "İkimiz de istesek evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV (özgeçmiş) atıyor, zengin koca bulamaz mıydım?" dedi.

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