Icardi aşka geldi: Wanda Nara çok kıskanacak!
Wanda Nara ile 10 yıllık evliliğini bitiren Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sevgilisiyle yeni fotoğraflar paylaştı. Aşka gelen Icardi, 'Keşke seninle daha önce tanışsaydım...' dedi.
İki çocuğunun annesi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunan Icardi, sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yıldız golcü, şimdi ise paylaşımına düştüğü notla gündeme geldi.
Aşka gelen Icardi, sevgilisiyle yayınladığı yeni karesine "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için" yazdı.
Bu paylaşımın ardından Wanda Nara'nın tepkisi merak edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Pilotlar Günü sözleri ve kutlama mesajları
- Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!
- Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? 26 Nisan Cumartesi maç programı
- 2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!
- Osman Boyner hayatını kaybetti! Osman Boyner kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
- Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı
- Optik illüzyon testi: Sadece %1’i 10 saniyede 3 farkı görebiliyor!
- 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 30 Nisan yarım gün mü?
- 81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!
- 25 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ve tam metni