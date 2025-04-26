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Icardi aşka geldi: Wanda Nara çok kıskanacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 14:00
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Icardi aşka geldi: Wanda Nara çok kıskanacak!

Wanda Nara ile 10 yıllık evliliğini bitiren Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sevgilisiyle yeni fotoğraflar paylaştı. Aşka gelen Icardi, 'Keşke seninle daha önce tanışsaydım...' dedi.

İki çocuğunun annesi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunan Icardi, sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yıldız golcü, şimdi ise paylaşımına düştüğü notla gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Aşka gelen Icardi, sevgilisiyle yayınladığı yeni karesine "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için" yazdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bu paylaşımın ardından Wanda Nara'nın tepkisi merak edildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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