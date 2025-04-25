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Ayrıldılar! Selin Yağcıoğlu sessizliğini bozdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 09:36
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Ayrıldılar! Selin Yağcıoğlu sessizliğini bozdu

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrılma kararı aldı. Çiftin ayrılma nedeniyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrası Yağcıoğlu açıklama yaptı.

Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında Gökhan Balarısı ile nikah masasına oturmuştu. Sürpriz bir şekilde boşanan çiftin Su adında bir kızı dünyaya gelmişti. Fenomen isim, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Oyuncu Berk Atan ile ilişkisini noktaladıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Yağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çiftin ayrılık haberinin ardından Yağcıoğlu'nun 'birlikte yaşama isteği' nedeniyle Hakko ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BU ZİHNİYETİ KINIYORUM"

Sosyal medya fenomeni iddialar karşısında sessizliğini bozdu:

"Bir kız çocuğu annesi olarak, hayatımda her ne kadar derin bağlar kursam da, birlikte yaşamak gibi bir tercihi gündemime almak benim için söz konusu değil. Ancak dikkat çekici olan bir diğer konu şu: Neden her ilişkide 'kadın evlenmek ister, erkek istemez' gibi cinsiyetçi bir kalıp dayatılıyor? Neden hala bir kadının ilişkiyi kendi isteğiyle bitirebileceği ihtimali görmezden geliniyor? Bu yaklaşımı, eril bakış açısıyla şekillenmiş haber dilini ve bu zihniyeti açıkça kınıyorum."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Öte yandan, Azer Polat ile evliliğini 2015 yılında sonlandıran Hakko'nun ise Benjamin adında bir oğlu var.

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