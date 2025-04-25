Ayrıldılar! Selin Yağcıoğlu sessizliğini bozdu

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"BU ZİHNİYETİ KINIYORUM"

Sosyal medya fenomeni iddialar karşısında sessizliğini bozdu:



"Bir kız çocuğu annesi olarak, hayatımda her ne kadar derin bağlar kursam da, birlikte yaşamak gibi bir tercihi gündemime almak benim için söz konusu değil. Ancak dikkat çekici olan bir diğer konu şu: Neden her ilişkide 'kadın evlenmek ister, erkek istemez' gibi cinsiyetçi bir kalıp dayatılıyor? Neden hala bir kadının ilişkiyi kendi isteğiyle bitirebileceği ihtimali görmezden geliniyor? Bu yaklaşımı, eril bakış açısıyla şekillenmiş haber dilini ve bu zihniyeti açıkça kınıyorum."