Beren Saat hamile mi? Ünlü çiftten açıklama geldi

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"GÜLÜYORUZ"

Kenan Doğulu ise "Beren hamile değil arkadaşlar. Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3 – 5 kere oldu." diyerek bebek iddialarına net bir cevap verdi.