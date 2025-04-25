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Beren Saat hamile mi? Ünlü çiftten açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 09:25
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Beren Saat hamile mi? Ünlü çiftten açıklama geldi

2014 yılında dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun bebek beklediği iddia edilmişti. Magazin gündeminde yankı uyandıran haber sonrası ünlü çift iddialara yanıt verdi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu ile başarılı oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta hayatlarını birleştirmişti.

Kaynak : InstagramKaynak : Instagram

4 AYLIK HAMİLE İDDİASI

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftin bebek beklediği iddia edildi. Ünlü çift bebek iddialarına yanıt verdi. Muhabir Online'ın haberine göre; Saat "Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" ifadelerini kullanarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Kaynak : InstagramKaynak : Instagram

"GÜLÜYORUZ"

Kenan Doğulu ise "Beren hamile değil arkadaşlar. Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3 – 5 kere oldu." diyerek bebek iddialarına net bir cevap verdi.

Kaynak : InstagramKaynak : Instagram

"SONSUZ OLASILIKLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Öte yandan 2022 yılında GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri'nde "İkon Ödülü"nün sahibi Kenan Doğulu'nun olmuştu. Ödülünü Beren Saat'in elinden alan ünlü isim, sahneye çıkar çıkmaz eşinin elini öpmüştü.

Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, "İkon olmak biraz Kenan'ın ruhu gibi. Küçüklüğümde o güneş kolyede fotoğrafını taşıdığım insanla yan yanayım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" demişti.

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