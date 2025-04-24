Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin oğulları Atlas ile Paris tatilinde!
Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti, 31 Ocak'ta ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Minik oğulları Atlas ile tatile giden mutlu aile, sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir adım ileri taşıyan çift, geçtiğimiz yıl yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.
"SENİ SEVİYORUM"
Ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Minik bebekleri Atlas ile birlikte şehrin sokaklarını adım adım gezen Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti, Instagram'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bayat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara "Seni seviyorum" notunu düştü.
BEBEKLE İLK TATİL
Tatil karelerine çiftin takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Şimdilerde ilk kez bebekleriyle birlikte tatile çıkan çift, Fransa'nın başkenti Paris'te keyifli anlar yaşıyor.
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