24 Nisan 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin oğulları Atlas ile Paris tatilinde!

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin oğulları Atlas ile Paris tatilinde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 12:45 Güncelleme: 24.04.2025 12:51
ABONE OL
Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin oğulları Atlas ile Paris tatilinde!

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti, 31 Ocak'ta ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Minik oğulları Atlas ile tatile giden mutlu aile, sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir adım ileri taşıyan çift, geçtiğimiz yıl yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısına geçen Zeynep Tuğçe Bayat, aynı zamanda oğlu Atlas için de Instagram hesabı da açmıştı. Şimdilerde ilk kez bebekleriyle birlikte tatile çıkan çift, Fransa'nın başkenti Paris'te keyifli anlar yaşıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"SENİ SEVİYORUM"

Ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Minik bebekleri Atlas ile birlikte şehrin sokaklarını adım adım gezen Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti, Instagram'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bayat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara "Seni seviyorum" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BEBEKLE İLK TATİL

Tatil karelerine çiftin takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Şimdilerde ilk kez bebekleriyle birlikte tatile çıkan çift, Fransa'nın başkenti Paris'te keyifli anlar yaşıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör