Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin oğulları Atlas ile Paris tatilinde!

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir adım ileri taşıyan çift, geçtiğimiz yıl yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Kaynak: Instagram