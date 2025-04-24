Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzen haber!
Merhum sanatçı Adile Naşit'in bir süredir hastanede tedavi gören yeğeni Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili üzücü haberi, eşi sosyal medyadan paylaştı.
Usta sanatçı Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Özcan daha sonra entübe edilmiş ve ziyaretçi yasağı getirilmişti. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden 68 yaşındaki Naşit Özcan'ın eşi sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.
Şubat ayında eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Elif Göklü Özcan "Sevgili arkadaşlar ben Elif. Elimden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum ama maalesef bütün telefonlara yetişemiyorum geri dönemiyorum da. Affınıza sığınıyorum, Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor." açıklamasında bulunmuştu.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
''DURUMU KRİTİK''
Elif Göklü, oyuncunun kişisel Instagram hesabından son yaptığı paylaşıma "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler" notunu düştü.
Takipçilerini üzen habere "geçmiş olsun", "acil şifalar" yorumları geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hayatını kaybeden Yavuz Çetin kimdir? Yavuz Çetin neden öldü, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?
- Oktay Saral Kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral kaç yaşında, nereli?
- 2025 Anneler Günü ne zaman? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?
- O belediyelere KPSS'li KPSS'siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar
- Kediler neden ölü hayvan getirir? Bu mesajı veriyor olabilir!
- Instagram’dan rekabetçi hamle: O özellik aktif oldu
- İstanbul’daki toplanma alanları nerede? e-Devlet deprem acil toplanma alanları sorgulama
- Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…
- e-Devlet üzerinden deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı
- Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Bina hasar tespit başvuru ekranı
- Deprem sonrası eve girmek güvenli mi, ne zaman girilir? Uzman isim tek tek açıkladı: Depremden sonra ne yapılır?