Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan’dan üzen haber!

Usta sanatçı Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Özcan daha sonra entübe edilmiş ve ziyaretçi yasağı getirilmişti. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden 68 yaşındaki Naşit Özcan'ın eşi sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Instagram