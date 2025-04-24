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Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzen haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 12:29
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Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan’dan üzen haber!

Merhum sanatçı Adile Naşit'in bir süredir hastanede tedavi gören yeğeni Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili üzücü haberi, eşi sosyal medyadan paylaştı.

Usta sanatçı Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Özcan daha sonra entübe edilmiş ve ziyaretçi yasağı getirilmişti. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden 68 yaşındaki Naşit Özcan'ın eşi sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Şubat ayında eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Elif Göklü Özcan "Sevgili arkadaşlar ben Elif. Elimden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum ama maalesef bütün telefonlara yetişemiyorum geri dönemiyorum da. Affınıza sığınıyorum, Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''DURUMU KRİTİK''

Elif Göklü, oyuncunun kişisel Instagram hesabından son yaptığı paylaşıma "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Takipçilerini üzen habere "geçmiş olsun", "acil şifalar" yorumları geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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