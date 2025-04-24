Kanseri yenen şarkıcı Şimal son halini paylaştı
Ünlü şarkıcı Şimal, uzun zamandır savaştığı kanseri yenerek sağlığına kavuşmuştu. Sahnelere dönmek için gün sayan ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.
MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURDU
Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal, tedavi süreci hakkında sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı. Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal, birkaç hafta önce sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.
Pet sonucunu paylaşan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerine yer vermişti.
"BU GÜZEL HAVAYI KAÇIRAMAZDIM"
Sahnelere dönmek için gün sayan Şimal, son halini takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı, ''Bu güzel havayı kaçıramazdım. Maşallah demeyi unutmayın olur mu?'' notunu düşerek nazar boncuğu emojisi ekledi.
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