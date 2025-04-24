Tolgahan Sayışman babasının sağlık durumunu açıkladı! "Yoğun bakımdaydı..."

Ünlü oyuncu "Babam, geçirdiği kalp spazmı ve sonrasında gelişen çoklu organ yetmezliği ile Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Şükürler olsun ki artık iyileşme sürecine girmiş bulunuyoruz." diyerek sağlık çalışanlarına ve kalp doktoruna teşekkür etti.

Kaynak: Instagram