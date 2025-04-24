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Tolgahan Sayışman babasının sağlık durumunu açıkladı! "Yoğun bakımdaydı..."

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 10:35
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Tolgahan Sayışman babasının sağlık durumunu açıkladı! Yoğun bakımdaydı...

Almeda Abazi ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk babası Toğlgahan Sayışman, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Lale Devri dizisiyle geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, 2008 yılında Miss Globe Kâinat Güzeli seçilen Almeda Abazi ile 2017 yılında hayatını birleştirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2019 yılında oğulları Efehan'ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, 2021 yılında ise kızları Alina'yı kucaklarına alarak ailelerini genişletti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

43 yaşındaki Sayışman, son olarak sosyal medya hesabında babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü oyuncu "Babam, geçirdiği kalp spazmı ve sonrasında gelişen çoklu organ yetmezliği ile Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Şükürler olsun ki artık iyileşme sürecine girmiş bulunuyoruz." diyerek sağlık çalışanlarına ve kalp doktoruna teşekkür etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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