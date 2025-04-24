13 yıllık evliliğini bitirmişti! Demet Şener'den eski eş itirafı...
Son zamanlarda hem özel hayatı hem de yeni imajıyla gündemde olan 48 yaşındaki ünlü model Demet Şener, eski eşi hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Şener, Tuba Büyüküstün ile görüntüleri ortaya çıkan ama ilişkiyi reddeden İbrahim Kutluay hakkında ilginç bir yorumda bulundu.
Türkiye'nin tescilli güzellerinden biri olan Demet Şener, son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. 1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen manken Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti.
İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanmıştı. Uzun zamandır kalbi boş olan ünlü isim, aradığı aşkı iş insanı Tolga Arman da buldu. Ünlü isim, bu kez de eski eşi hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Çiftin boşanmasına neden olarak Kutluay'ın Edwina Sponza ile yaşadığı yasak aşk gösterilmişti. Çalkantılı bir boşanma süreci geçiren ancak konuşmaktan hep kaçan Şener, ilk kez açık açık konuştu.
ŞOKE EDEN İTİRAF
Sabah'ın haberine göre; Demet Şener, önceki gün Kuruçeşme'de gerçekleşen bir davete katıldı. Şener'e, İbrahim Kutluay'ın Tuba Büyüküstün ile çıkan fotoğrafları üzerine ilişkilerini reddetmesi soruldu.
Şener, "Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten beni aldattığında bile öyle bir şey yok demişti. Bana değil ona sorun. Kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçti" dedi.
SEVENLERİNDEN TAM NOT!
Öte yandan Şener, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim paylaşımına, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu düştü. Şener'in yeni tarzı çok beğenildi.
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