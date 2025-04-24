13 yıllık evliliğini bitirmişti! Demet Şener’den eski eş itirafı...

ŞOKE EDEN İTİRAF

Sabah'ın haberine göre; Demet Şener, önceki gün Kuruçeşme'de gerçekleşen bir davete katıldı. Şener'e, İbrahim Kutluay'ın Tuba Büyüküstün ile çıkan fotoğrafları üzerine ilişkilerini reddetmesi soruldu.

Şener, "Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten beni aldattığında bile öyle bir şey yok demişti. Bana değil ona sorun. Kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçti" dedi.

Kaynak: Instagram