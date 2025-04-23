İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’dan kafa karıştıran sosyal medya hamlesi

İrem Helvacıoğlu'nun bir arkadaşı, çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği anı fotoğrafladı sonrasında da gönderiye "Beslenmeye göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak" notunu düşmüştü.

Bu Instagram paylaşımı sonrası mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten şoke eden bir hamle geldi. Magazin gündeminde yankı uyandıran olay sonrası ikiliden henüz açıklama gelmedi.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Instagram hesaplarından bir anda birbirlerini takipten çıkan çift, dakikalar sonra ise tekrar birbirlerini takip etmeye başladı.

Kaynak: Instagram