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İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'dan kafa karıştıran sosyal medya hamlesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.04.2025 12:00
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İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’dan kafa karıştıran sosyal medya hamlesi

3 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti sosyal medyada herkesi şaşırtan bir harekette bulundu. Magazin gündeminde yankı uyandıran sonrası her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi sevilen yapımlarda başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024 tarihinde, iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Helvacıoğlu, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN"

3 aylık hamile olan ünlü oyuncu geçen günlerde aşerdiği şeyleri açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İrem Helvacıoğlu'nun bir arkadaşı, çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği anı fotoğrafladı sonrasında da gönderiye "Beslenmeye göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak" notunu düşmüştü.

Bu Instagram paylaşımı sonrası mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten şoke eden bir hamle geldi. Magazin gündeminde yankı uyandıran olay sonrası ikiliden henüz açıklama gelmedi.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Instagram hesaplarından bir anda birbirlerini takipten çıkan çift, dakikalar sonra ise tekrar birbirlerini takip etmeye başladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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