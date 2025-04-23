Karsu Dönmez anne oldu! Baba-oğul aynı karede...
Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz haftalarda, dört gözle beklediği ilk bebeğine kavuştu. Şarkıcı, eşi Mike Schrama ile oğlunun birlikte yer aldığı ilk fotoğrafını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz yıl, hayatını Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile birleştiren piyanist, besteci ve şarkıcı Karsu Dönmez, heyecanla beklediği oğlunu kucağına aldı.
BEBEĞİNİN İSMİNİ AÇIKLADI
Erkek bebeği olan Karsu, sevindiren gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.
Karsu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık." notunu düştü.
İLK FOTOĞRAFLAR
Şarkıcının doğumdan sonra paylaştığı ilk fotoğraflara kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Karsu, son olarak bebeği 'Blues' ile eşi Mike Schrama'nın fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu. Mike Schrama'nın bebeklerini kucağına aldığı kalpleri ısıtan poz ilgi gördü.
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