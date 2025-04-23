Karsu Dönmez anne oldu! Baba-oğul aynı karede...

BEBEĞİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

Erkek bebeği olan Karsu, sevindiren gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Karsu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık." notunu düştü.

Kaynak: Instagram