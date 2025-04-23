Alina Boz'un eşi Umut Evirgen'den dikkat çeken itiraf: "Birlikte çalışırsak batarız"

"BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK BATARIZ!"

Çıkışta soruları yanıtlayan Umut Evirgen ve Alina Boz, neşeli halleriyle dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre; Set çıkışı mekâna uğradığını söyleyen Boz, "Yakın bir arkadaşım olduğu için geldim, erken ayrılacağım. Yarın yine set var" dedi.

Evirgen ise "Alina'nın dizisi cuma günleri yayınlanıyor, benim mekânın en kalabalık günü de cuma. Ama ben o gün evde televizyon izliyorum. O yüzden birlikte çalışırsak batarız!" diyerek güldü.

Kaynak: Instagram