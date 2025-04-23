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Alina Boz'un eşi Umut Evirgen'den dikkat çeken itiraf: "Birlikte çalışırsak batarız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.04.2025 14:12
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Alina Boz’un eşi Umut Evirgen’den dikkat çeken itiraf: Birlikte çalışırsak batarız

Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, beş aylık ilişkilerini 2023 yılında nikahla taçlandırmıştı. Mutlu çift son olarak Evirgen'in mekanında görüntülendi. Samimi açıklamalarda bulunan Evirgen, yaptığı itirafla da şaşırttı.

Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, beş aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikahla taçlandırmıştı. Emirgan'da bir teknede 90 kişilik küçük bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Törende Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Mutlu çift son olarak Umut Evirgen'in Etiler'deki mekanında görüntülendi. Evirgen'in yakın bir arkadaşının doğum günü için düzenlediği özel davete sanat, moda ve ekran dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Geceye katılanlar arasında Evirgen'in eşi Alina Boz ve şarkıcı Berkay da vardı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK BATARIZ!"

Çıkışta soruları yanıtlayan Umut Evirgen ve Alina Boz, neşeli halleriyle dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre; Set çıkışı mekâna uğradığını söyleyen Boz, "Yakın bir arkadaşım olduğu için geldim, erken ayrılacağım. Yarın yine set var" dedi.

Evirgen ise "Alina'nın dizisi cuma günleri yayınlanıyor, benim mekânın en kalabalık günü de cuma. Ama ben o gün evde televizyon izliyorum. O yüzden birlikte çalışırsak batarız!" diyerek güldü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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