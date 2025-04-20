Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Türkiye aşığı çıktı! "İstanbul'da yaşayacağız"
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, sadece saha içindeki performansıyla değil, Türkiye’ye olan sevgisiyle de gönülleri fethediyor. Tadic, futbol sonrası yaşamını da Türkiye’de sürdüreceğini açıkladı. Yıldız golcü, bundan sonra ailesiyle İstanbul'da yaşayacak.
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, sadece saha içindeki performansıyla değil, Türkiye'ye olan bağlılığıyla da dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu, futbol kariyerinin ardından yaşamını ailesiyle birlikte İstanbul'da sürdürmeye karar verdi.
Tadic ve ailesi, Beykoz'da lüks bir siteden özel bahçeli ve havuzlu bir villa satın aldı. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdikleri belirtilen Tadic ailesi, bundan sonraki hayatlarını burada geçirmeyi planlıyor.
2013 yılında eşi Dragana Vukanac ile evlenen Dusan Tadic'in üç çocuğu bulunuyor.
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