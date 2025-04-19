Sibel Can'dan çarpıcı itiraf: "Koliden bıçak çıktı"
Sesi kadar güzelliğiyle dikkatleri çeken Sibel Can, geçmişte yaşadığı korku dolu anları ilk kez anlattı. 54 yaşındaki ünlü şarkıcı, saplantılı bir hayranı tarafından rahatsız edildiğini ve polisin yardımıyla rahat bir soluk aldığını söyledi. İşte haberin detayları...
Eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden Engincan ve Melisa ismin iki evladı olan şarkıcı Sibel Can, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, saplantılı bir hayranına dair ürkütücü olayı ilk kez bu kadar ayrıntılarıyla anlattı.
Başarılı şarkıcı, kendisine yöneltilen "1990'lar ve 2000'lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:
"FANATİK BİR HAYRANIM İŞİ FAZLASIYLA ABARTTI"
"Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa'ya da bir elbise çıktı. Yanında bir de mektup vardı: 'Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım' yazıyordu"
DEHŞETE KAPILDI!
Yaşananların bununla da sınırlı kalmadığını belirten ünlü şarkıcı Sibel Can, daha sonra gelen başka bir kolinin içinden çıkan bıçakla dehşete kapıldığını vurguladı:
"Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçmiş ve bu saplantılı hayrana ulaşmış. Allah iyilik versin"
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