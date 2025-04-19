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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen ülkemizi temsil edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 09:10
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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen ülkemizi temsil edecek

2024 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında rakiplerini geride bırakarak tacın sahibi olan İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil etmeye hazırlanıyor. Bilgen, sayılı günlerin kaldığı yarışma gününe dair heyecanını ise sosyal medya hesabında paylaştı.

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Birincilik tacını takmasının hemen ardından sosyal medyada geniş yankı uyandıran Bilgen, güzellik standartlarına "uygun bulunmaması" gibi eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Tüm bu eleştirilere rağmen yolundan şaşmayan ve kendine olan inancıyla ilerlemeye devam eden Bilgen, hem Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor hem de mesleği olan doktorluğa devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bilgen'in babası, Ekim 2023'ten itibaren Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Levent Bilgen olması bazı çevrelerde yarışmada torpil iddialarının ortaya atılmasına da neden olmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İdil Bilgen, şimdilerde ülkemizi Hindistan'da gerçekleşecek Miss Wold yarışmasında temsil edecek olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Miss World için ilk fotoğraf çekiminde poz veren Türkiye güzeli, "Geri sayım başladı. Güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum" dedi.

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