Karsu çocuğunun ismini açıkladı! Minik oğluyla böyle paylaştı
Geçtiğimiz yıl Mike Schrama ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı ve piyanist Karsu, 11 Nisan'da kucağına aldığı oğlunun ismini ilk kez açıkladı. Karsu, Instagram hesabından yayınladığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu.
Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (35), geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile hayatını birleştirmişti. İstanbul'a gelen Karsu, bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.
Erkek bebek bekleyen Karsu, Instagram hesabından takipçileriyle güzel haberi paylaştı. 11 Nisan'da oğlunu kucağına alan Karsu peş peşe paylaşımlarda bulundu.
MİNİK OĞLUNUN İSMİNİ DUYURDU
Karsu yaptığı paylaşımda, "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama.
Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları sorgulama ekranı
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları saat kaçta?
- Yemek kartlarına market limiti geldi mi: 158 TL sınırı nedir? Resmi açıklama yapıldı!
- MEB 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu!
- Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı
- Mevduat hesaplarına faiz eklentisi yapıldı! 1 Milyon TL'nin bir aylık getiri tablosu hesaplandı
- Uğurlu auralarıyla çevresindekileri etkiliyor! Şans yıldızı bu burçların üzerinde parlıyor
- Resmen altın değerinde: Fiyatını duyan tarlasına koşuyor! Soğan salatalığı bırakıp bunu ekiyor
- Sahte çay tehlikesi! 10 dakikada çayınızın sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz!
- Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!
- Çamaşır makinesinde küf sorununa doğal ve etkili çözüm: İki malzemeyle tertemiz kapaklar
- 0 faizli kredi kampanyası! 75.000 TL hemen hesabınızda!