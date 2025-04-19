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Karsu çocuğunun ismini açıkladı! Minik oğluyla böyle paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 11:11
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Karsu çocuğunun ismini açıkladı! Minik oğluyla böyle paylaştı

Geçtiğimiz yıl Mike Schrama ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı ve piyanist Karsu, 11 Nisan'da kucağına aldığı oğlunun ismini ilk kez açıkladı. Karsu, Instagram hesabından yayınladığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (35), geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile hayatını birleştirmişti. İstanbul'a gelen Karsu, bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Erkek bebek bekleyen Karsu, Instagram hesabından takipçileriyle güzel haberi paylaştı. 11 Nisan'da oğlunu kucağına alan Karsu peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MİNİK OĞLUNUN İSMİNİ DUYURDU

Karsu yaptığı paylaşımda, "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık." dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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