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Kansere yenik düşen Tanyeli'nin eşinden yürek sızlatan paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 17:08
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Kansere yenik düşen Tanyeli’nin eşinden yürek sızlatan paylaşım

Uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Eşinin vefatı sonrası zor günler geçiren İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli / Kaynak: DHATanyeli'nin eşi İlker Sünneli / Kaynak: DHA

Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''ACIM ÇOK BÜYÜK''

Cenazede konuşmakta zorlanan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük'' şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİNİ PAYLAŞTI

Eşinin vefatıyla sarsılan İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAKEDENİM"

Eşine hastanede doğum günü sürprizi yaptığı anların videosunu yayımlayan İlker Sünneli, "Her şeyin en iyisini hak edenim. Bir gün bir yerlerde buluşacağız yine ilk buluştuğumuz gibi" notunu düştü.

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