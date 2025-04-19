Pelin Akil’in doğum gününde Anıl Altan'dan şaşırtan tepki
Boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evlerini ayırdığı iddia edilmişti. Anıl Altan'ın eşinin doğum gününde sessiz kalması, çıkan haberlerin doğru olduğunu ortaya koydu.
2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftine nazar değdi...
Alin ve Lina isminde ikiz kızları olan çiftin, boşanacakları ve bu süreçten önce de evleri ayırdıkları iddia edilmişti.
Çift, çıkan ayrılık haberlerini yalanlasa da Akil'in, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz" şeklinde kaçamak cevaplar vermesi dedikoduları güçlendirmişti.
NET CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI
Akil, boşanma davası sorusuna ise "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.
YENİ YAŞINI KUTLADI
Akil'in 39'uncu yaş günü yakın çevresi tarafından kutlandı ve oyuncu bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
ŞAŞIRTAN TEPKİ
Ancak, bu kutlamalarda bir süredir Moskova'da bulunan eşi Anıl Altan'ın herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
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