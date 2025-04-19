19 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Pelin Akil’in doğum gününde Anıl Altan'dan şaşırtan tepki

Pelin Akil’in doğum gününde Anıl Altan'dan şaşırtan tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 13:46
ABONE OL
Pelin Akil’in doğum gününde Anıl Altan’dan şaşırtan tepki

Boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evlerini ayırdığı iddia edilmişti. Anıl Altan'ın eşinin doğum gününde sessiz kalması, çıkan haberlerin doğru olduğunu ortaya koydu.

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftine nazar değdi...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Alin ve Lina isminde ikiz kızları olan çiftin, boşanacakları ve bu süreçten önce de evleri ayırdıkları iddia edilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çift, çıkan ayrılık haberlerini yalanlasa da Akil'in, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz" şeklinde kaçamak cevaplar vermesi dedikoduları güçlendirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

NET CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

Akil, boşanma davası sorusuna ise "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

YENİ YAŞINI KUTLADI

Akil'in 39'uncu yaş günü yakın çevresi tarafından kutlandı ve oyuncu bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ŞAŞIRTAN TEPKİ

Ancak, bu kutlamalarda bir süredir Moskova'da bulunan eşi Anıl Altan'ın herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör