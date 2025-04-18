Safiye Soyman'ın metro paylaşımı olay oldu! "Ne kadar rahatmış"
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, metroya bindiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. İlk kez toplu taşıma kullanmadığını, daha önce de 5 kez metroya bindiğini belirten sanatının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Instagram hesabında paylaştığı metro videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Toplu taşımayı ilk kez kullanmadığını belirten Soyman, metroya beşinci kez bindiğini söyledi ve doğallığıyla bir kez daha gönülleri fethetti.
Soyman, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"HALKA KARIŞMAYI SEVİYORUM"
"Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Birkaç kere bindim de bu benim sayılı beşinci bölüm. Ben insan değil miyim, tabii ki bineceğim, ben de sizdenim. Tabii ki yurt dışında biliyorum, her yerde biniyorum.
Güzel görüyorsunuz. Önemli olan rahatlık. Vallahi bütün bu saatten sonra rahatlık istiyorum. Çabuk gidelim. Trafiklerden fenalık geliyor içime. Halka karışmayı seviyorum. Sahnede olsam da o Safiye Soyman, normalde ben Safiye'yim"
SEDA SAYANDAN YORUM GECİKMEDİ
İlk yorum ise yakın dostu Seda Sayan'dan geldi. Ünlü isim, "Safişimmm yaa" yorumunda bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı
- Mevduat hesaplarına faiz eklentisi yapıldı! 1 Milyon TL'nin bir aylık getiri tablosu hesaplandı
- Uğurlu auralarıyla çevresindekileri etkiliyor! Şans yıldızı bu burçların üzerinde parlıyor
- Resmen altın değerinde: Fiyatını duyan tarlasına koşuyor! Soğan salatalığı bırakıp bunu ekiyor
- Sahte çay tehlikesi! 10 dakikada çayınızın sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz!
- Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!
- Çamaşır makinesinde küf sorununa doğal ve etkili çözüm: İki malzemeyle tertemiz kapaklar
- 0 faizli kredi kampanyası! 75.000 TL hemen hesabınızda!
- Küflere veda edin! İşte çamaşır suyuna gerek kalmadan küfü yok eden 3 doğal yöntem!
- FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? ABD Merkez Bankası faiz toplantı takvimi 2025
- Etkili ve kolay zayıflama yöntemi: 4:3 metodu! Şipşak kilo verdiriyor
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı