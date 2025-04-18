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Safiye Soyman'ın metro paylaşımı olay oldu! "Ne kadar rahatmış"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 09:19
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Safiye Soyman’ın metro paylaşımı olay oldu! Ne kadar rahatmış

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, metroya bindiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. İlk kez toplu taşıma kullanmadığını, daha önce de 5 kez metroya bindiğini belirten sanatının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Instagram hesabında paylaştığı metro videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Toplu taşımayı ilk kez kullanmadığını belirten Soyman, metroya beşinci kez bindiğini söyledi ve doğallığıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Soyman, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"HALKA KARIŞMAYI SEVİYORUM"

"Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Birkaç kere bindim de bu benim sayılı beşinci bölüm. Ben insan değil miyim, tabii ki bineceğim, ben de sizdenim. Tabii ki yurt dışında biliyorum, her yerde biniyorum.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Güzel görüyorsunuz. Önemli olan rahatlık. Vallahi bütün bu saatten sonra rahatlık istiyorum. Çabuk gidelim. Trafiklerden fenalık geliyor içime. Halka karışmayı seviyorum. Sahnede olsam da o Safiye Soyman, normalde ben Safiye'yim"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SEDA SAYANDAN YORUM GECİKMEDİ

İlk yorum ise yakın dostu Seda Sayan'dan geldi. Ünlü isim, "Safişimmm yaa" yorumunda bulundu.

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