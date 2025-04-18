Safiye Soyman'ın metro paylaşımı olay oldu! "Ne kadar rahatmış"

Kaynak: A HABER ARŞİV

Soyman, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"HALKA KARIŞMAYI SEVİYORUM"

"Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Birkaç kere bindim de bu benim sayılı beşinci bölüm. Ben insan değil miyim, tabii ki bineceğim, ben de sizdenim. Tabii ki yurt dışında biliyorum, her yerde biniyorum.