Elif Buse Doğan'dan "Beşiktaş" itirafı: "Hayranıydım"

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"SAMSAK DÖVECİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KIRILMA ANI"

Popüler olma eşiğini anlatan Elif Buse Doğan, "Hayatımda belli kırılma noktaları var. Hepsi çok önemli ama son üç yılı konuşursak "Samsak Döveci" önemli bir noktada. TikTok'ta çok fazla videolar çekildi ve şarkıyı çok üste taşıdı. Dijitalde olan bir şarkı değildi. Televizyon programından ses dosyası yapıldı. İnanılmaz bir geri dönüşü oldu. Otuz günde otuz beş konsere gidiyordum. Kendiliğinden viral oldu ve bu parayla yapılabilecek bir şey değildi. Ardından üretmeye devam ettim. Aynı yıl içerisinde dört-beş tane daha eser çıkarttım. O günden beri her yıl altı-yedi eser çıkarıyorum. Hatta "on"u bile buluyor.

Sürekli üretiyorum, sosyal medyayı iyi kullanmaya çalışıyorum. Ekibimle iyi analizler yapıp doğru bir yol çiziyoruz. Tek başına yapılabilecek bir iş değil. İyi besteciler de iyi bestelerini gönderiyorlar. Mesela "Anlamadın Sen Beni" Ramazan Kızılpınar bestesi. Daha önce onun "Bitti" isimli şarkısını okumuştum. Güzel bir şarkısı olunca; "Elif sen iyi yorumlarsın" diye bana atıyor. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Klibi ise kuzenim Kaan Yorulmaz çekti. Bu işte pes etmemek çok önemli o yüzden ben de sürekli üretmeye çalışıyorum" diye konuştu.