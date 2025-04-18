Elif Buse Doğan'dan "Beşiktaş" itirafı: "Hayranıydım"
'Samsak Döveci' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Elif Buse Doğan, samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Doğan, konuk olduğu bir programda ilkokul döneminde ünlü futbolcunun hayranı olduğunu itiraf etti.
Yeni şarkısı "Anlamadın Sen Beni" ile müzik listelerine giren Elif Buse Doğan, "90'lar Futbol Smart" programında hayatı ve kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Yeni şarkısı hakkında konuşan Doğan, "Sürecimiz aslında Ekim ayında başladı. Sonra araya akustikler serisi girmişti, o yüzden çıkması bu zamanı buldu. Doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum, şarkı çok sevildi. Güzel dinleniyor. Özellikle TikTok'ta çok video çekildi. Sahnelerde de artık okumaya başladım. İnsanlar da eşlik ediyor. 1 ay bunun için bence iyi bir süre" dedi.
"SAMSAK DÖVECİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KIRILMA ANI"
Popüler olma eşiğini anlatan Elif Buse Doğan, "Hayatımda belli kırılma noktaları var. Hepsi çok önemli ama son üç yılı konuşursak "Samsak Döveci" önemli bir noktada. TikTok'ta çok fazla videolar çekildi ve şarkıyı çok üste taşıdı. Dijitalde olan bir şarkı değildi. Televizyon programından ses dosyası yapıldı. İnanılmaz bir geri dönüşü oldu. Otuz günde otuz beş konsere gidiyordum. Kendiliğinden viral oldu ve bu parayla yapılabilecek bir şey değildi. Ardından üretmeye devam ettim. Aynı yıl içerisinde dört-beş tane daha eser çıkarttım. O günden beri her yıl altı-yedi eser çıkarıyorum. Hatta "on"u bile buluyor.
Sürekli üretiyorum, sosyal medyayı iyi kullanmaya çalışıyorum. Ekibimle iyi analizler yapıp doğru bir yol çiziyoruz. Tek başına yapılabilecek bir iş değil. İyi besteciler de iyi bestelerini gönderiyorlar. Mesela "Anlamadın Sen Beni" Ramazan Kızılpınar bestesi. Daha önce onun "Bitti" isimli şarkısını okumuştum. Güzel bir şarkısı olunca; "Elif sen iyi yorumlarsın" diye bana atıyor. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Klibi ise kuzenim Kaan Yorulmaz çekti. Bu işte pes etmemek çok önemli o yüzden ben de sürekli üretmeye çalışıyorum" diye konuştu.
Büyük hayran kitlesine sahip olan Elif Buse Doğan kendisine sorulan "Genelde Eski şarkıları seslendiriyorsun ama ona rağmen hayran kitlen genç, bu doğru bir tespit mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Evet doğru. Ben altı yıl kadar müzik-eğlence programı hazırlayıp sundum. Dolayısıyla alanım da Türk Halk Müziği olduğu için oradan büyük yaş kesimini yakalayabildim. "Samsak Döveci" ile de çocukları yakalayabildim. İnanılmaz bir çocuk sevgisiyle karşılaştım. Sonrasında dijitale yaptığımız popüler işler de genç yaş kitlesini yakaladı" dedi."İLHAN MANSIZ HAYRANI OLDUĞUM İÇİN FUTBOL OYNADIM"
Bir zamanlar futbol da oynadığını belirten şarkıcı, "İlkokulda kendi aramızda futbol oynuyorduk. Çok fazla kadın yoktu, daha çok erkeklerle oynuyorduk. Liseyi Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Son yılımızda spor liseleri açıldı ve onlarla birleştirildik. O yüzden okulumuzun içinde güzel bir spor tesisi vardı. Asıl ilgilendiğim spor masa tenisi ve voleyboldu. Birçok spor yapıyordum. Futbol oynama isteğim ise o zamanlar lisede bir kız grubumuz vardı. Hepimiz Beşiktaşlıydık ve İlhan Mansız hayranıydık. Çok beğeniyorduk. Futbol oynama isteğim İlhan Mansız kaynaklıydı" dedi.
Ayrıca hala futbolu takip ettiğini belirten Doğan, Beşiktaşlı olduğunu ve takımın şu anki durumuna çok üzüldüğünü söyleyerek, talep gelirse Beşiktaş'a özellikle şampiyonluk marşı yapmak istediğini de dile getirdi.
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