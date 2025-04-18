İzmir Şehir Tiyatrosu’nda kriz! Yücel Erten’den Levent Üzümcü’ye sert çıkış

Kaynak: A Haber arşiv

Üzümcü'nün yönetimindeki tiyatroda, Hatice Altan ve Özlem Karabay isimli iki deneyimli çalışanın, hiçbir resmi gerekçe gösterilmeden görevden alınması, hem kamuoyunda hem de tiyatro camiasında şok etkisi yarattı.

Tiyatronun eski genel sanat yönetmeni, duayen tiyatro insanı Yücel Erten, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. Erten, Üzümcü hakkında sert sözler sarf etti:

"Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün bu sanatçılar karşısında pusuya yatmış olduğu kuşkusu oluştu. Şöyle bir bakınca, bu nasıl bir işlem böyle diyorsunuz. Orası bir sanat kurumu, bir yönetmeliği var, bir Yönetim Kurulu var. Yönetim Kurulu kararı olmadan, daha önemlisi savunma bile almadan "Ben seni attım" demek nerede görülmüş? Sanatçı olduğunu iddia eden ve sürekli demokrasi havarisi gibi tweet doğrayan bir televizyon şöhreti; gözünü kırpmadan, genel hukukun ve sanat ahlâkının emrettiği hiçbir kurala uymaksızın; meslektaşlarını sanatından, mesleğinden, işinden ve aşından uzaklaştırıyor. Şimdi yöneticilik deneyimi sıfır, tiyatro birikimi tartışmalı bir Levent Üzümcü kalkacak; uydurma nedenlerle onları işsiz, aşsız, tazminatsız tiyatrodan atacak. Bu ne hoyratlık? Bu ne küçüklük böyle? Derebeyi misin, padişah mısın sen?"

'İzmir Şehir Tiyatroları eski sanat yönetmenisiniz. Şimdiki sanat yönetmeni Levent Üzümcü bu görev için yeterli donanıma sahip mi' diye sorduğumda ise şu cevabı verdi:

"3 yıl önce kurulmuş tazecik bir tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni'nin bazı vasıflar taşıması gerekir. Bakıyoruz: Üzümcü'de yöneticilik vasfı yok. O konuda herhangi bir deneyimi, birikimi de yok. Herhangi bir kurum tiyatrosunda yöneticilik yapmışlığı da yok. Oyuncuların 2,5 katı maaş alıp, demokratlık özentisi tweetler atan; bir de sanatçıları işinden atan, bir şöhretle karşı karşıyayız."