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Eşi gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da Türkiye ödülünü İsmail Balaban kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 16:51
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Eşi gözyaşlarına boğuldu! Survivor’da Türkiye ödülünü İsmail Balaban kazandı

Survivor All Star 2025'in en büyük ödüllerinden biri olan Türkiye ödülünde kazanan 5 isim belli oldu. Bu isimlerden biri de efsane yarışmacı İsmail Balaban oldu. Balaban’ın İstanbul’a geleceğini öğrenen hamile eşi İlayda Şeker, gözyaşlarına boğuldu.

Kıyasıya rekabetin hız kesmediği Survivor All Star 2025 yarışması, bu hafta büyük Türkiye ödülüyle nefesleri kesti. Kırmızı Takım ile Mavi Takım arasında yaşanan amansız mücadele sonrası, yarışmacılar hem dokunulmazlık hem de ailelerine kavuşma şansı için ter döktü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Batuhan Gökgöz, Almeda Baylan, Yusuf Yıldız, Adem Kılıççı ve İsmail Balaban Türkiye biletini kazanan yarışmacılar oldu. Ancak son ismin belirlenmesi için izleyici desteği şarttı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İSMAİL İÇİN ANKET AÇILDI, DESTEK YAĞDI

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında açtığı "İsmail Türkiye'ye gitsin mi?" anketine binlerce kişi katıldı. Balaban'a gelen yoğun destek sonucu Türkiye'ye gitmesi kesinleşti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İLAYDA ŞEKER'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İsmail Balaban'ın eşi, eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ise sürece sosyal medya üzerinden dahil oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Takipçilerinden anket için destek isteyen Şeker, eşinin İstanbul'a geleceğini öğrendikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

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