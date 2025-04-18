Eşi gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da Türkiye ödülünü İsmail Balaban kazandı
Survivor All Star 2025'in en büyük ödüllerinden biri olan Türkiye ödülünde kazanan 5 isim belli oldu. Bu isimlerden biri de efsane yarışmacı İsmail Balaban oldu. Balaban’ın İstanbul’a geleceğini öğrenen hamile eşi İlayda Şeker, gözyaşlarına boğuldu.
Kıyasıya rekabetin hız kesmediği Survivor All Star 2025 yarışması, bu hafta büyük Türkiye ödülüyle nefesleri kesti. Kırmızı Takım ile Mavi Takım arasında yaşanan amansız mücadele sonrası, yarışmacılar hem dokunulmazlık hem de ailelerine kavuşma şansı için ter döktü.
Batuhan Gökgöz, Almeda Baylan, Yusuf Yıldız, Adem Kılıççı ve İsmail Balaban Türkiye biletini kazanan yarışmacılar oldu. Ancak son ismin belirlenmesi için izleyici desteği şarttı.
İSMAİL İÇİN ANKET AÇILDI, DESTEK YAĞDI
Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında açtığı "İsmail Türkiye'ye gitsin mi?" anketine binlerce kişi katıldı. Balaban'a gelen yoğun destek sonucu Türkiye'ye gitmesi kesinleşti.
İLAYDA ŞEKER'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
İsmail Balaban'ın eşi, eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ise sürece sosyal medya üzerinden dahil oldu.
Takipçilerinden anket için destek isteyen Şeker, eşinin İstanbul'a geleceğini öğrendikten sonra gözyaşlarına boğuldu.
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