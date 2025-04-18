Eşi gözyaşlarına boğuldu! Survivor’da Türkiye ödülünü İsmail Balaban kazandı

Kıyasıya rekabetin hız kesmediği Survivor All Star 2025 yarışması, bu hafta büyük Türkiye ödülüyle nefesleri kesti. Kırmızı Takım ile Mavi Takım arasında yaşanan amansız mücadele sonrası, yarışmacılar hem dokunulmazlık hem de ailelerine kavuşma şansı için ter döktü.