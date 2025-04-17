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Dilan Çiçek Deniz "anneanne evi" paylaşımının hikayesini anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 16:39
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Dilan Çiçek Deniz anneanne evi paylaşımının hikayesini anlattı

Aşk hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ilgi gören anneanne evinden yayınladığı pozun hikayesini anlattı.

'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Yarına Tek Bilet' gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kariyeri ve dikkat çeken pozlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde 30. yaş gününü kutlamıştı.

''ANNEANNE EVİ''

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde anneannesinin evinde çektirdiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Anneannesi ve onun arkadaşlarıyla fotoğraf çeken Deniz, paylaşımına "Anneanne evi" notunu düşmüştü. Çiçek, önceki gün basın mensuplarınca görüntülendi. Ayaküstü samimi açıklamalarda bulunan Deniz, beğeni toplayan karenin hikayesini anlattı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''ÇAY SERVİSİ YAPTIM''

Kısa sürede beğeni yağmuru tutulan fotoğraf için, ''Çok güzeldi. Anneannemin arkadaşlarına çay servisi yaptım. Altın günüydü bir de cumartesi asıl altın günü vardı anneannemin 30 yıllık. Arkadaşları aramış anneannemi, Dilan gelmiyorsa bizde gelmiyoruz demişler.'' dedi.

Ünlü ismin dişinde dikkat çeken taş sorulunca ise gülerek ''Dün bakıma gittim orada doktorum yaptı. Diş taşı, güzel olanından'' diye konuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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