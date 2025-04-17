Dilan Çiçek Deniz "anneanne evi" paylaşımının hikayesini anlattı

''ÇAY SERVİSİ YAPTIM''

Kısa sürede beğeni yağmuru tutulan fotoğraf için, ''Çok güzeldi. Anneannemin arkadaşlarına çay servisi yaptım. Altın günüydü bir de cumartesi asıl altın günü vardı anneannemin 30 yıllık. Arkadaşları aramış anneannemi, Dilan gelmiyorsa bizde gelmiyoruz demişler.'' dedi.

Ünlü ismin dişinde dikkat çeken taş sorulunca ise gülerek ''Dün bakıma gittim orada doktorum yaptı. Diş taşı, güzel olanından'' diye konuştu.

Kaynak: Instagram