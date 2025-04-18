İlayda Alişan atıcılıkta hünerlerini sergiledi!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun süredir aşk yaşayan İlayda Alişan'ı hiç böyle görmediniz. Atıcılık yaptığı anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son olarak final yapan Piyasa dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan İlayda Alişan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve başarılı oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz yıl başlayan sürpriz aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Aşkları doludizgin devam eden çiftten İlayda Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Alişan, atıcılıkta hünerlerini sergiledi. O anları yayımlayan Alişan'a videoda "Sevgilin de mi atıcı" denildi.
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