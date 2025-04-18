Bebek yolda! İrem Helvacıoğlu anne oluyor
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle hayatımıza giren İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz aylarda Ural Kaspar ile nikah masasına oturan oyuncunun 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.
"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim", "Sen Anlat Karadeniz", "Karadut" gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.
Helvacıoğlu evlilik kararıyla ilgili "Geleneksel bir evlilik teklifi olmadı. Daha çok aramızda konuştuğumuz bir konuydu. Karşılıklı istişare ettik ve sonunda evlenmeye karar verdik. Hadi itiraf edeyim, teklifi ilk ben ettim" demişti.
HAMİLELİK İDDİASI
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten güzel haber geldi. İddialara göre; İrem Helvacıoğlu 3 aylık hamile!
Sadece yakın dostlarına müjdeli haberi duyuran çiftin bebeğinin cinsiyeti henüz öğrenilmedi.
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