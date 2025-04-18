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Evliliğe bir şans daha! Aylin Coşkun'dan sürpriz paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 15:18
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Evliliğe bir şans daha! Aylin Coşkun’dan sürpriz paylaşım

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'un, 14 yıl nişanlı kaldıktan sonra 5 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Volkan Aslan’dan boşanacağı yönündeki iddialar magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Sessizliğini uzun süre koruyan Coşkun, son paylaşımıyla gündem oldu.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Aylin Coşkun, 14 yıl nişanlı kaldığı iş insanı Volkan Aslan ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Daha önce birçok kez tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklayan ünlü çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı ve boşanacakları iddiaları son günlerde magazin gündemini meşgul ediyordu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sessizliğini bozan Aylin Coşkun, sosyal medya hesabından eşi Volkan Aslan'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak söylentilere adeta son noktayı koydu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"Daha nice 19 senelere canım kocam. Çok aşk" notunu düşen Coşkun, evliliklerinde herhangi bir kriz olmadığını gözler önüne serdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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