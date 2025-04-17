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Tarkan’ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 17.04.2025 14:15 Güncelleme: 17.04.2025 14:31
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Tarkan’ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Anne, acısıyla sarsılan Tarkan, cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Şarkıcı Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Neşe Tevetoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilirken Avrupa turnesi konserleri kapsamında Almanya'da olan Tarkan, annesinin vefat haberinin ardından dün, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Tören boyunca camide ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

EŞİYLE BİRLİKTE GELDİ

Törene, Tevetoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tarkan, camide taziyeleri kabul etti. Annesinin ölümüyle yıkılan Tarkan, cenazeye eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte geldi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

ANNEYE SON VEDA

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarkan, annesinin tabutunu omzunda taşıdığı sırada ve cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

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