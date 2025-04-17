Tarkan’ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Anne, acısıyla sarsılan Tarkan, cenazede gözyaşlarına boğuldu.
Şarkıcı Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Neşe Tevetoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilirken Avrupa turnesi konserleri kapsamında Almanya'da olan Tarkan, annesinin vefat haberinin ardından dün, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Tören boyunca camide ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi.
EŞİYLE BİRLİKTE GELDİ
Törene, Tevetoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tarkan, camide taziyeleri kabul etti. Annesinin ölümüyle yıkılan Tarkan, cenazeye eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte geldi.
ANNEYE SON VEDA
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarkan, annesinin tabutunu omzunda taşıdığı sırada ve cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.
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