Tarkan’ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

EŞİYLE BİRLİKTE GELDİ

Törene, Tevetoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tarkan, camide taziyeleri kabul etti. Annesinin ölümüyle yıkılan Tarkan, cenazeye eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte geldi.