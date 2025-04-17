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Dünyaca ünlü yıldız Madonna’dan Mert Alaş paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 12:08
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Dünyaca ünlü yıldız Madonna’dan Mert Alaş paylaşımı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna, yakın arkadaşı Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte yer aldığı fotoğraf karesini sosyal medya hesabından yayınlandı.

66 yaşındaki ABD'li yıldız Madonna, sahne şovları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz aylarda müzik dünyasının iki devi Madonna ve Elton John, yıllardır süren gerginliğin ardından aralarındaki küslüğün bittiğini açıklamışlardı.Madonna ile Elton John ilk kez 30 yıl önce 1995'te BRIT Ödülleri'nin birlikte poz vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İkilinin arası 2000'li yıllarda bozuldu. Elton John, 2004 yılında Madonna'yı playback yapmakla eleştirmiş ve "Ne zamandan beri ağız oynatmak canlı müzik oluyor?" ifadelerini kullanmıştı. Madonna'nın sözcüsü ise bu iddiaları reddetmiş ve Elton John'u yalanlamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Madonna ile sevgilisi eski futbolcu Akeem Morris'in arasındaki 38 yaş farkı sürekli konuşuluyordu. Çiftin sessiz sedasız ayrıldığı öğrenildi. İlişkinin "sorunsuz bittiği" ve şarkıcı-söz yazarı ile eski futbolcu Akeem arasında "kırgınlık olmadığı" iddia ediliyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MERT ALAŞ PAYLAŞIMI

Madonna ile ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın yakın dostluğu sık sık magazin basınına konu oluyor. Yakın arkadaş oldukları bilinen Madonna-Mert Alaş ikilisi sık sık etkinliklerde bir araya geliyor.Son olarak ünlü yıldız, 19,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından, Alaş ile birlikte oldukları fotoğrafı yayımladı.

Madonna, 65'inci yaşını Portekiz'in başkenti Lizbon'da kutlamıştı. Şarkıcıya, ailesi, arkadaşları ve Türk fotoğrafçı Mert Alaş da eşlik etmişti.

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