Dünyaca ünlü yıldız Madonna’dan Mert Alaş paylaşımı

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İkilinin arası 2000'li yıllarda bozuldu. Elton John, 2004 yılında Madonna'yı playback yapmakla eleştirmiş ve "Ne zamandan beri ağız oynatmak canlı müzik oluyor?" ifadelerini kullanmıştı. Madonna'nın sözcüsü ise bu iddiaları reddetmiş ve Elton John'u yalanlamıştı.