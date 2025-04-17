Feryal Gülman hüsrana uğradı! Sosyetenin konuştuğu düğün...
Sosyetenin tanınan ismi Feryal Gülman’ın oğlu Aslan Kemal Gülman, geçtiğimiz 15 Eylül’de Rusya’nın başkenti Moskova’da görkemli bir törenle nişanlanmıştı. Göz kamaştıran nişan sonrası düğün hazırlıkları da hız kazandı. Ancak bu süreçte Feryal Gülman, oğlu ve müstakbel gelininden gelen sürpriz bir istekle adeta neye uğradığını şaşırdı.
İş insanı Feryal Gülman'ı düğün telaşı sardı! Sosyetik ismin oğlunun evleneceği tarih belli oldu.
Geçtiğimiz 15 Eylül'de Moskova'da nişanlanan Aslan Kemal Gülman ve müstakbel eşi, yaklaşan düğün öncesinde Feryal Gülman'dan alışılmışın dışında bir talepte bulundu.
"BEN ÖYLE HAYAL ETTİM GENÇLER BÖYLE İSTEDİ"
Sabah'tan Bülent Cankurt kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Büyük gün 14 Haziran... Ancak harıl harıl düğün hazırlıkları ile uğraşan Feryal Hanım'ın oğlunun düğünü ile ilgili biraz dertli olduğunu duydum! Şimdiye kadar neredeyse bütün sosyetik düğünlere giden Feryal Hanım, tüm dostlarını davet edeceği büyük bir düğün hayal etmiş.
Ancak oğlu ve müstakbel gelini, düğünlerine sadece yakın arkadaşları ve aile büyüklerinin şahitlik etmesi konusunda ısrarcı olunca onları kıramamış. "Ben öyle hayal ettim ama gençler böyle istedi" diyen Feryal Hanım; Boğaz'da, 100'ü yurt dışından gelecek 300 kişilik bir düğün yapacaklarını söyledi. Aslan Kemal ile Mariam, umarım bir ömür mutlu olur..."
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