Feryal Gülman hüsrana uğradı! Sosyetenin konuştuğu düğün...

Ancak oğlu ve müstakbel gelini, düğünlerine sadece yakın arkadaşları ve aile büyüklerinin şahitlik etmesi konusunda ısrarcı olunca onları kıramamış. "Ben öyle hayal ettim ama gençler böyle istedi" diyen Feryal Hanım; Boğaz'da, 100'ü yurt dışından gelecek 300 kişilik bir düğün yapacaklarını söyledi. Aslan Kemal ile Mariam, umarım bir ömür mutlu olur..."

Kaynak: Instagram