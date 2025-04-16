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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.04.2025 15:16 Güncelleme: 16.04.2025 15:21
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Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neşe Tevetoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilirken Avrupa turnesi konserleri kapsamında Almanya'da olan Tarkan, annesinin vefat haberinin ardından sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu'nun yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Neşe Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

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Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti
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