Hande Erçel’in yeğeni operasyon geçirdi! Sağlık durumunu açıkladı

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"MAVİ'YLE ANILAR BİRİKTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"



Hande Erçel, yeğeni Mavi ile ilgili verdiği bir röportajda "Aile her şey demek benim için. Mavi'nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü. Mavi'nin benimle çok özel bir bağı var ve ben de bu bağı daha da güçlendirmek için her anında yanında olmaya, onunla anılar biriktirmeye çalışıyorum." demişti.