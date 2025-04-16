Şeyma Subaşı'nın mutluluğu yarım kaldı! "Hayatımın aşkı" demişti...

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O yüzden diyorum; huzur içerisinde ölebilirim' diye de eklemişti. Şeyma'nın ayran gönüllü olduğunu bilsem de bu söylediklerinden sonra 'gerçek aşk'ı bulduğunu sanmıştım! Ama bakın Şeyma'nın ruhu dul kaldı! Atalarımız, 'Büyük lokma ye ama büyük laf etme' diye boşuna dememiş. Şeyma'nın sevgilisiyle ilgili söylediği o koca koca laflar ne olacak şimdi! Hoş, ilişkilerinde pek çok kez ayrılıp barıştığı için belki Marlon ile de barışır, kim bilir!"