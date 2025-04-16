Şeyma Subaşı'nın mutluluğu yarım kaldı! "Hayatımın aşkı" demişti...
Şeyma Subaşı, ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanmasının ardından kalbini Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptırmıştı. Teixeira için 'Hayatımın aşkı' diyen Subaşı'nın mutluluğu yine uzun sürmedi. Çiftin ayrıldığı öne sürüldü.
Acun Ilıcalı ile olan evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı, daha sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile bir dargın bir barışık süren ilişkisini resmiyete dökmüş, çift Fas'ta görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik, yalnızca 5 ay sürmüştü.
AŞK DEFTERİNİ KAPATTI
Subaşı, kısa süreli evliliğinin ardından kalbini Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptırmıştı. İlişkilerinin başında "Hayatımın aşkı" diyerek duygularını dile getiren Subaşı'nın bu sözleri çok konuşulmuştu. Ancak uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin ayrıldığı ortaya çıktı.
Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Olayların kadını' Şeyma Subaşı'nın büyük aşkı sona erdi! Yakınlarından öğrendim ki, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanma yıldönümünde aşkını ifşa ettiği Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeria'dan ayrılmış! Katıldığı bir YouTube programında, artık evliliğe inanmadığını belirten Subaşı, ruhunun evli olduğunu, o kişinin de Marlon Teixeira olduğunu söylemişti. Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi.
O yüzden diyorum; huzur içerisinde ölebilirim' diye de eklemişti. Şeyma'nın ayran gönüllü olduğunu bilsem de bu söylediklerinden sonra 'gerçek aşk'ı bulduğunu sanmıştım! Ama bakın Şeyma'nın ruhu dul kaldı! Atalarımız, 'Büyük lokma ye ama büyük laf etme' diye boşuna dememiş. Şeyma'nın sevgilisiyle ilgili söylediği o koca koca laflar ne olacak şimdi! Hoş, ilişkilerinde pek çok kez ayrılıp barıştığı için belki Marlon ile de barışır, kim bilir!"
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