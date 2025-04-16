Emine Erdoğan’ın projesine ünlü yağdı! İşte ünlü isimlerin bağışladığı özel eşyalar...

LEYLA ALATON

Leyla Alaton, "Cemre Çarşısı'nda olmaktan gurur ve sevinç duyuyorum. Ben de sürdürülebilirliğe çok inanan bir insan olarak neredeyse hiç kullanılmamış eşyalarımı armağan ediyorum ve bunların yeni sahiplerine şans ve uğur getirmesini diliyorum" dedi.

Leyla Alaton / Kaynak: Instagram