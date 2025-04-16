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Emine Erdoğan'ın projesine ünlü yağdı! İşte ünlü isimlerin bağışladığı özel eşyalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 09:25 Güncelleme: 16.04.2025 09:27
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Emine Erdoğan’ın projesine ünlü yağdı! İşte ünlü isimlerin bağışladığı özel eşyalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), sürdürülebilirlik temasına vurgu yaparak bir alışveriş etkinliği düzenliyor. Bu özel etkinlikte, ünlü isimlerin bağışladığı özel eşyalar ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) düzenlediği Cemre Çarşısı, iyilik dolu bir alışverişin adresi olacak.

Emine ErdoğanEmine Erdoğan

18-19-20 NİSAN TARİHLERİNDE

18-19-20 Nisan tarihlerinde Peninsula İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte satılan ürünlerle ihtiyaç sahiplerine destek olunacak. Hülya Koçyiğit, Wilma Elles, Leyla Alaton ve Özlem Yıldız gibi isimler de "Bu kez alışveriş iyilik için" diyerek özel eşyalarını bağışladı.

Wilma Elles / Kaynak: InstagramWilma Elles / Kaynak: Instagram

LEYLA ALATON

Leyla Alaton, "Cemre Çarşısı'nda olmaktan gurur ve sevinç duyuyorum. Ben de sürdürülebilirliğe çok inanan bir insan olarak neredeyse hiç kullanılmamış eşyalarımı armağan ediyorum ve bunların yeni sahiplerine şans ve uğur getirmesini diliyorum" dedi.

Leyla Alaton / Kaynak: InstagramLeyla Alaton / Kaynak: Instagram

HÜLYA KOÇYİĞİT

Etkinliğe davetlerde ve programlarda giydiği bir ceket ve 3 bluz bağışlayan Hülya Koçyiğit, "Severek giydiğim kıyafetleri Cemre Çarşısı'na armağan ediyorum. Bu kıyafetlerin yeni sahiplerine şans getirmesini diliyorum. Cemre Çarşısı israfın önüne geçerek kaynakları daha verimli kullanmamıza yardımcı oluyor" diye konuştu.

Hülya Koçyiğit / Kaynak: InstagramHülya Koçyiğit / Kaynak: Instagram

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