Mesut Özil'den Gazze tepkisi: "Bu sessizliğe razı değiliz"

Gazze Şeridi, Siyonist İsrail'in saldırıları altında ağır bir insani felaket yaşıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun bombardımanlarda binlerce sivil hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise yaralandı ya da evsiz kaldı.

Kaynak: AA