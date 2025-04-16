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Mesut Özil'den Gazze tepkisi: "Bu sessizliğe razı değiliz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 09:06
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Mesut Özil’den Gazze tepkisi: Bu sessizliğe razı değiliz

Almanya Milli Takımı’nın eski yıldız futbolcusu Mesut Özil, İsrail işgal güçlerinin Gazze’de sürdürdüğü saldırılara ve sivillere yönelik vahşete sessiz kalmadı. Hem futbolculuk kariyeri boyunca hem de sonrasında sosyal meselelerdeki duyarlılığıyla bilinen Özil, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek sert açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi, Siyonist İsrail'in saldırıları altında ağır bir insani felaket yaşıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun bombardımanlarda binlerce sivil hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise yaralandı ya da evsiz kaldı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Çocukların, kadınların ve sivillerin hedef alındığı saldırılar karşısında dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselirken, birçok ünlü isim de Filistin halkına destek mesajları veriyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

Bu isimlerden biri de eski futbolcu Mesut Özil oldu. Siyonist İsrail'in katliamına maruz kalan ve insanlık dramı yaşanan Gazze için Özil açıklamalarda bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BU SESSİZLİĞE RAZI DEĞİLİZ"

Özil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların, sivillerin üzerine bomba atmak savunma değil! Uykusunda öldürülen insanlar hedef olamaz. Gazze'de yaşananlar vahşet. Sayısız can gitti, onlarca yaralı, kayıplar... Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu sessizliğe razı değiliz. Filistin halkı yalnız değildir."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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