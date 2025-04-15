Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan kötü haberi duyurdu

''DÖRT ÇOCUK İSTİYORUM''

Geçtiğimiz haftalarda sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslan, Ece Yosmaoğlu ile yaptığı evlilikten üç kız çocuk sahibi olan Doğulu'nun tekrar baba olmayı düşünmediğini belirttiği açıklamasıyla ilgili konuşmuştu.

Güzel şarkıcı, ''Yuvayı dişi kuş yapar. Ben dört tane erkek çocuk istiyorum. Ben ne dersem o. Evde de benim sözüm geçer!'' demişti.

Kaynak: Instagram