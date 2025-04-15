Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan kötü haberi duyurdu
Aranjör ve DJ Ozan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu ile uzun süredir beraber olan şarkıcı Hera Aslan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kısmi yüz felci geçirdiğini duyurdu.
2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan, senelerdir de Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan, sevenlerini korkuttu.
YÜZ FELCİ GEÇİRDİ
Aslan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yüz felci geçirdiğini açıkladı.
"MESAJLARINIZ MOTİVE ETTİ"
Şu sıralar müzik kariyeriyle adından söz ettiren Hera Aslan, "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim." açıklamasında bulundu.
''DÖRT ÇOCUK İSTİYORUM''
Geçtiğimiz haftalarda sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslan, Ece Yosmaoğlu ile yaptığı evlilikten üç kız çocuk sahibi olan Doğulu'nun tekrar baba olmayı düşünmediğini belirttiği açıklamasıyla ilgili konuşmuştu.
Güzel şarkıcı, ''Yuvayı dişi kuş yapar. Ben dört tane erkek çocuk istiyorum. Ben ne dersem o. Evde de benim sözüm geçer!'' demişti.
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