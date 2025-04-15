Şarkıcı Doğuş acı haberi duyurdu: "Meleğimizi kaybettik"
11 yıl önce Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden iki evladı olan ünlü şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.
Azerbaycanlı Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren Doğuş, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda ihanet iddialarıyla gündeme gelen iki çocuklu çift, çıkan iddiaları yalanlamış ve evliliklerine kaldıkları yerden devam etmişti.
Doğuş, şimdi ise kayınvalidesinin vefat haberiyle sarsıldı.
"MELEĞİMİZİ YİTİRDİK"
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında, "Gece annemizi kaybettik meleğimizi yitirdik, acımız büyük. Öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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