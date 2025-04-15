Şarkıcı Doğuş acı haberi duyurdu: "Meleğimizi kaybettik"

Azerbaycanlı Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren Doğuş, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda ihanet iddialarıyla gündeme gelen iki çocuklu çift, çıkan iddiaları yalanlamış ve evliliklerine kaldıkları yerden devam etmişti.

Kaynak: Instagram