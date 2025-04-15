Kaza yapıp kaçmıştı! Komşusuyla davalık olan Duygu Ulaş’ı sevindiren karar

Kaynak: Sabah

Gözde Y.'nin iddiasına göre, Duygu Ulaş aracıyla motosiklete çarpmasının ardından olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların ardından Gözde Y., zararın karşılanması için komşusu Ulaş ile iletişime geçti ancak bu talebi karşılık bulmadı. Bunun üzerine iki komşu davalık oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Gözde Y. dilekçesinde Ulaş'ın hasarı gidermek adına kesinlikle iyi niyet göstermediğini söylerken; ünlü manken Duygu Ulaş suçlamaları reddetti. Olayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı çalışmanın ardından konuyu açıklığa kavuşturdu.