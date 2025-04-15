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Kaza yapıp kaçmıştı! Komşusuyla davalık olan Duygu Ulaş'ı sevindiren karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 09:46
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Kaza yapıp kaçmıştı! Komşusuyla davalık olan Duygu Ulaş’ı sevindiren karar

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden uzaklaşmakla suçlanmıştı. Olayın ardından 'iyi niyetli değil' denilerek savcılığa şikayet edilen Ulaş hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu lüks sitede otoparkta yaşanan bir kazayla gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Olay, 28 Ocak'ta İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, tatilden dönen Gözde Y., otoparkta park halinde bıraktığı motosikletinin hasar aldığını fark etti. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle birlikte, kazaya neden olan kişinin eski manken Duygu Ulaş olduğu öne sürüldü.

Kaynak: SabahKaynak: Sabah

Gözde Y.'nin iddiasına göre, Duygu Ulaş aracıyla motosiklete çarpmasının ardından olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların ardından Gözde Y., zararın karşılanması için komşusu Ulaş ile iletişime geçti ancak bu talebi karşılık bulmadı. Bunun üzerine iki komşu davalık oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Gözde Y. dilekçesinde Ulaş'ın hasarı gidermek adına kesinlikle iyi niyet göstermediğini söylerken; ünlü manken Duygu Ulaş suçlamaları reddetti. Olayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı çalışmanın ardından konuyu açıklığa kavuşturdu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

TAKİPSİZLİK KARARI

Duygu Ulaş'ın aracıyla hasar oluşturduğu kazada kasıt unsurunun olmadığı bu nedenle suç unsurunun oluşmadığı ifade edildi. Duygu Ulaş hakkında takipsizlik kararı verilirken soruşturma dosyası kapandı.

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