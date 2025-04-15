Boşanıyorlar mı? Dilan Çıtak’tan ilk açıklama geldi

İLK KEZ KONUŞTU: "MUTLUYUZ"

Son olarak arkadaşının doğum günü etkinliğine katılan Çıtak, mekan çıkışında basın mensuplarınca görüntülendi. Çıtak, gecede eşiyle birlikte olduğunu söyledi. Eşinin sahne nedeniyle önceden ayrıldığını dile getiren Çıtak, mutlu olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Instagram