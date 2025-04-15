Boşanıyorlar mı? Dilan Çıtak'tan ilk açıklama geldi
Şarkıcı Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunların ardından boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Levent Dörter ile 2022 yılında evlenen Çıtak, ayrılık haberleri sonrası, suskunluğunu bozdu.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı, şarkıcı Dilan Çıtak ile sekiz yıldır birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter, 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Magazin dünyasında sık sık gündeme gelen çift hakkında geçtiğimiz aylarda boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Uyan güzel kız, seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" notlu paylaşımı, takipçileri tarafından ayrılık sinyali olarak yorumlanmıştı.
İLK KEZ KONUŞTU: "MUTLUYUZ"
Son olarak arkadaşının doğum günü etkinliğine katılan Çıtak, mekan çıkışında basın mensuplarınca görüntülendi. Çıtak, gecede eşiyle birlikte olduğunu söyledi. Eşinin sahne nedeniyle önceden ayrıldığını dile getiren Çıtak, mutlu olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.
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