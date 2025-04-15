Jeff Bezos’un düğününe Türk dokunuşu! Tüm ekip seferber oldu...

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26-29 Haziran arasında yapılacak düğün için Bezos'un otelini tamamen kapattığını söyleyen Emir Bey, Bezos'un konukları için çok özel istekleri olduğundan çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Konaklayacak kişilerin, dünyanın en ünlü ve en zenginleri olduğunu da belirten Emir Bey, "Onlara otelimizde Türk misafirperverliğini de gösterip çok mutlu bir şekilde uğurlamak istiyoruz. O yüzden de bütün ekip düğüne hazırlanıyoruz" dedi.