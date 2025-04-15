Jeff Bezos'un düğününe Türk dokunuşu! Tüm ekip seferber oldu...
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Jeff Bezos’un düğün hazırlıkları, şimdiden sosyete ve magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bu görkemli organizasyonun merkezinde bir Türk ismi var! Lüks yaşamın adresi haline gelen Venedik’teki otelinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Emir Uyar, bu büyük etkinlik için adeta seferber oldu. Hazırlıklar ise sır gibi saklanıyor...
Dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un görkemli düğünü için geri sayım başladı. Venedik'te sahibi olduğu lüks otelde düğün hazırlıklarını sürdüren Emir Uyar, Bezos'un seçkin misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşesinde konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"Önceki gün bir mekanda ünlü iş insanı Emir Uyar ile karşılaştım. Venedik'teki dünyaca ünlü otelin de sahibi olan Emir Bey, harıl harıl Jeff Bezos'un düğününe hazırlandıklarını söyledi.
Biliyorsunuz, dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile Venedik'te teknesinde evlenecek ve misafirleri de Emir Uyar'ın otelinde kalacak.
26-29 Haziran arasında yapılacak düğün için Bezos'un otelini tamamen kapattığını söyleyen Emir Bey, Bezos'un konukları için çok özel istekleri olduğundan çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Konaklayacak kişilerin, dünyanın en ünlü ve en zenginleri olduğunu da belirten Emir Bey, "Onlara otelimizde Türk misafirperverliğini de gösterip çok mutlu bir şekilde uğurlamak istiyoruz. O yüzden de bütün ekip düğüne hazırlanıyoruz" dedi.
Bu arada konukların isimleri ve Bezos'un istekleri konusunda ise adeta ser verdi sır vermedi. Bu düğünün, Venedik'te 11 yıldır Türk bayrağını dalgalandıran Emir Uyar'ın başarı hanesine bir çentik daha atacağına şüphe yok. Bravo..."
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